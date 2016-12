Cina, Lippi si presenta: "Ai Mondiali? Nulla è impossibile"

Nel giorno della sua presentazione come nuovo ct della Cina, Marcello Lippi non ha nascosto le sue ambizioni per arrivare ai prossimi Mondiali. "Ora ci metteremo subito al lavoro, io e tutto lo staff, per provare a fare qualcosa che attualmente sembra difficile, forse impossibile. Ma nel calcio nulla è impossibile. Non so se ci riusciremo, ma ce la metteremo tutta. Poi ci saranno altri momenti per verificare la crescita del calcio cinese", ha detto.