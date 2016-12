Cina, Guangzhou Evergrande: Fabio Cannavaro esonerato

Il club è attualmente in testa alla Superleague cinese, a pari merito con lo Shandong Luneng, con 26 punti conquistati in 13 gare (sette vittorie, cinque pareggi e un k.o.). In Champions, invece, la squadra ha raggiunto i quarti di finale, dove se la vedrà con il Gamba Osaka.



Questo il comunicato con cui il Guangzhou Evergrande ha liquidato l'ex capitano della Nazionale, che aveva ereditato la panchina di Marcello Lippi lo scorso 5 novembre: "Cannavaro durante il suo periodo di lavoro è stato rigoroso, leale e onesto. Ha portato con rispetto la nostra squadra dove poteva arrivare. Auguriamo a lui il meglio per la carriera".