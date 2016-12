Cina, Guangzhou campione per la terza volta consecutiva

12:34 - Il Guangzhou di Marcello Lippi è ancora campione di Cina, per la terza volta consecutiva. Festa anche per gli italiani Gilardino e Diamanti dopo aver pareggiato 1-1 la partita contro Shandong Luneng. Alla squadra campione in carica bastava un punto per confermarsi e il gol decisivo è stato di Elkeson (43'), 29.esima rete stagionale, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti. Lippi ha chiuso il campionato con 70 punti in 30 partite.

