Cina: per Pellè esordio senza gol

Debutto senza gol per Graziano Pellè in Cina. L'attaccante, sbarcato qualche giorno fa in Oriente, ha esordito da titolare con lo Shandong Luneng sul campo del Liaoning: match terminato 1-1. Curioso il fatto che il bomber non si sia presentato dal dischetto, Magath infatti ha preferito far calciare il rigore del gol del pareggio all'argentino Montillo. La stella italiana, ricoperta d'oro con un ingaggio da 38 milioni di euro in due stagione e mezzo, si dovrà rassegnare: i penalty, dopo l'errore contro la Germania all'Europeo, meglio farli calciare ai compagni...



Da segnalare un cartellino giallo per il nuovo numero 7 della formazione cinese al 72'.