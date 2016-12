Cile, Vidal se la cava: niente arresto e Sampaoli lo perdona

21:11 - Il tribunale ha deciso ed è stato clemente con Arturo Vidal: niente arresto, ma solo ritiro della patente per 120 giorni, il tempo necessario per compiere ulteriori indagini. In più il cileno, una volta rientrato in Italia, dovrà recarsi al consolato cileno Milano per l'obbligo di firma. La punizione per lo schianto in Ferrari in stato di ebbrezza, non è arrivata neanche dal ct Sampaoli: "Errore non determinante per escluderlo dalla competizione".

Alla fine ha vinto il popolo cileno che si è radunato con decine di tifosi fuori dal tribunale per chiedere la liberazione di Vidal. Il ct Sampaoli dopo un incontro con i vertice federali ha deciso di non escluderlo dalla Coppa America per evitare una rivolta. Arturo ha commesso un errore ma non mi sembra determinante per escluderlo dalla competizione.

Queste le parole del ct che ha tranquillizzato i tifosi: "Le misure che stiamo prendendo sono quelle relative alla verifica delle condizioni di Vidal alla stregua della sua importanza per la nostra squadra. Arturo ha commesso un errore ma non mi sembra determinante per escluderlo dalla competizione".