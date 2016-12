Cile, Vidal lascia il ritiro: per i media "motivi disciplinari"

Giallo Vidal in Cile. L'ex centrocampista della Juve ha lasciato ufficialmente il ritiro della nazionale per "motivi personali", ma secondo la stampa locale dietro al suo rientro in Germania in realtà ci sarebbero invece "motivi disciplinari". E Re Artù non l'ha presa bene: "Siamo campioni del Sudamerica e alle prime convocazioni si è cominciato a dire delle bugie su di me. Il fatto però che venga gettato fango su di me mi addolora molto".