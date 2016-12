Cile, Medel si scaglia contro un giornalista: "Devo chiamare i miei amici?"

Dopo aver conquistato la sua seconda Coppa America in meno di un anno, Gary Medel è tornato in Cile per trascorrere le vacanze con la propria famiglia ed è stato subito protagonista di un episodio un po' spiacevole, che ha avuto grande risalto sui giornali e sulle televisioni locali. Il Pitbull ha infatti avuto una discussione piuttosto accesa con un giornalista che lo stava inseguendo in moto per intervistarlo.