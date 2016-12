Cile, Medel prende male la sconfitta: gestacci social a chi lo critica

Comincia male l'avventura in Coppa America del Cile campione in carica, che al Levi's Stadium di Santa Clara perde 2-1 all'esordio contro l'Argentina, e comincia ancora peggio il torneo di Gary Medel, che dopo la gara ha sfogato la sua frustrazione con un tweet decisamente poco elegante. Il pitbull nerazzurro, noto per il suo temperamento dentro e fuori dal campo, ha voluto rispondere così, con un messaggio inequivocabile, a chi in patria lo critica. Dopo qualche ora il pentimento: cancellata la foto e sostituita con una della quartogenita Alessandra.