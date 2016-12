Cile, Medel e gli insulti all'arbitro argentino: "Siete figli di migliaia di p..."

In Sudamerica, si sa, gli argentini non sono molto amati. Grande e arcinota è la rivalità coi brasiliani ma non minore è pure quella coi cileni: ed ecco che allora, puntuale, basta un arbitro argentino durante Paraguay-Cile per scatenare la rabbia di Gary Medel che ora va probabilmente incontro a una lunga squalifica. Ma cosa è successo esattamente durante il match valido per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 lo scorso 2 settembre? A rivelarlo è Wigberto Duarte, segretario generale della AFP, la federazione calcistica paraguayana che ha svelato i dettagli del referto consegnato dall’arbitro argentino Nestor Pitana: "Al minuto 93 ho espulso il capitano della selezione ospite, Gary Medel, numero 17, con un rosso diretto, per aver utilizzato un linguaggio offensivo e rude e per avermi gridato a gran voce ‘Argentini figli di migliaia di puttane’". Insomma, un insulto deisamente pesante che dovrebbe comportare una squalifica pesante per il nerazzurro: dalle 4 giornate in su...