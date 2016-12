Cile, Medel e gli "argentini figli di p...": 4 giornate di stop

Le previsioni erano peggiori. Quindi, tutto sommato, a Gary Medel è andata benino: 4 giornate di stop, 3 per gli insulti all'arbitro, una per il cartellino rosso in precedenza rimediato. Il tutto in seguito a quanto accaduto nel finale convulso di Paraguay-Cile che aveva visto il centrocampista interista insultare l'arbitro dell'incontro - l'argentino Nestor Pitana - con un "argentini figli di migliaia di p..." che aveva fatto temere una punizione più severa.