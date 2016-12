Cigarini, via la patente: fallisce alcol test

Patente ritirata per Luca Cigarini, centrocampista dell'Atalanta. Il giocatore è stato fermato sull'A4 all'altezza di Bergamo mentre era alla guida della sua auto. E' stato sottoposto all'alcol test. Con il limite consentito di 0,5, a Cigarini è stato riscontrato un valore tra 0,8 e 1. Sono così scattati il ritiro della patente e una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza.