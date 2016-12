Cicinho attacca Ranieri: "Non sa allenare, il peggiore che ho avuto"

"Ranieri non sa allenare". L'attacco arriva dal Brasile, opera di Cicinho. L'ex terzino della Roma, che di recente ha ammesso i problemi con l'alcol, ha attaccaato duramente il suo ex tecnico in giallorosso: "Ranieri ha vinto il titolo col Leicester per pura fortuna. Non ha un sistema di gioco, non sa allenare. A Roma mi metteva nei guai e a lui i brasiliani non piacciono. Mettetelo in una grande squadra e fallirà".