Chiuse arbitro nello stadio, 8 mesi di squalifica a presidente Trabzonspor

Mano pesante della Federcalcio turca nei confronti del presidente Haciosmanoglu e di otto dirigenti del Trabzonspor , che avevano trattenuto per 4 ore l'arbitro Sahan e i suo assistenti al termine del match contro il Gaziantepspor per non aver assegnato un rigore. Il proprietario è stato sospeso 8 mesi e multato di quasi 50mila euro. Ai direttori del club, Yakup Aslan e Ali Uzunay, 410 giorni di stop. Un anno, invece, per altri 6 dirigenti.

Koksal Guney, Omer Demir, Ali Kemal Basaran, Onur Incehasan, Seyfettin Tayfun Kahyaoglu e Mehmet Terzi sono stati sospesi per un anno e condannati a sanzioni che variano da 65mila a 84mila euro di multa. Ventuno i giorni di sospensione, invece, per il direttore sportivo Suleyman Hurma. Il Trabzonspor dovrà anche giocare due gare a porte chiuse.



A nulla è valsa la giustificazione di Haciosmanoglu, che dopo il fattaccio aveva provato a giustificarsi: "Il nostro obiettivo era quello di proteggere gli arbitri dalla gente di Trebisonda. Abbiamo anche organizzato tutto affinché gli arbitri potessero lasciare la città senza alcun problema - aveva detto all'agenzia Dogan -. Ho detto alla sicurezza dello stadio di non lasciare uscire gli arbitri fino alla mattina, fino al mio arrivo, ma una persona molto importante mi ha chiamato (il presidente turco Erdogan, ndr) e mi ha chiesto di non causare imbarazzo in Turchia e in tutto il mondo".