11 settembre 2015 Chiusa la telenovela De Gea, rinnovo con lo United fino al 2019 I Red Devils hanno annunciato il prolungamento. Il portiere: "Sono felice di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera"

Passata la tempesta di mercato, in casa Manchester United è tornato il sereno. E lo stesso vale per David De Gea. Il portiere spagnolo è stato al centro di un caso di mercato clamoroso, con il trasferimento al Real Madrid saltato il 31 agosto proprio sul gong della sessione estiva solo per un banale ritardo burocratico. I Red Devils hanno annunciato il rinnovo del contratto del calciatore fino al 2019 con opzione fino al 2020.



CIFRE DA CAPOGIROLa lunga telenovela dell'estate si è chiusa con il lieto fine e David De Gea continuerà così a difendere i pali del Manchester United. " Sono felice di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera qui allo United - ha detto lo spagnolo dopo la firma - Mi è sempre piaciuto giocare con questi grandi calciatori davanti ai nostri splendidi tifosi. Il Manchester United è un clb spaeciale e l'Old Trafford è il posto ideale per proseguire la mia carriera. Sto guardando avanti per mettermi alle spalle questa difficile estate e sto lavorando duro per migliorare e aiutare i miei compagni a raggiungere il successo".



Soddisfazione anche per Louis van Gaal. "Sono davvero felice che David abbia siglato un nuovo contratto. E' uno dei migliori portieri nel mondo del calcio. Sono davvero felice che farà parte della squadra per molti altri anni".

CIFRE DA CAPOGIROUna strategia chiara e definita nei dettagli, al punto che i quotidiani As e Marca parlano di fumata bianca in arrivo. A cifre che ingolosirebbero chiunque: quinquennale da 9 milioni di euro lordi a stagione. La svolta è arrivata ieri con l'incontro tra Jorge Mendes, agente del portiere, e la dirigenza inglese. Un summit a cui ha preso parte anche il tecnico Van Gaal, il cui placet convinto ha contribuito a fare grandi passi in avanti verso il sì. E dalle parti del Bernabeu possono già mettersi l'anima in pace. I tifosi invocavano a gran voce il nome di De Gea sin dal giorno della presentazione di Danilo. Ora dovranno accontentarsi di riporre tutte le proprie speranze nella coppia Casilla-Navas.