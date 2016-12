Chievo-Verona vista con l'arbitro Rizzoli

Nicola Rizzoli si racconta alle Iene e svela i retroscena della vita e della professione di un arbitro internazionale: dalla gavetta sugli spesso pericolosi campi di provincia, alla finale dei Mondiali 2014, passando per i famosi tre "vaffa" di Totti ("Quella volta ho pensato di smettere"), la tecnologia in campo ("Sono favorevole, ma non alla moviola"), il regolamento e la comunicazione tra arbitro e assistenti. Una vera e propria full immersion in uno dei mestieri più difficili da praticare in Italia e che promette guadagni molto inferiori a quelli dei calciatori (circa 80mila euro lordi l'anno, più quasi 4mila euro per ogni partita diretta). GUARDA IL VIDEO