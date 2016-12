Chievo Verona, incidente per il presidente Campedelli

Grande spavento per Luca Campedelli. Il presidente del Chievo Verona, nel pomeriggio di giovedì 2 giugno, è uscito di strada quando era al volante della sua Jeep finendo in un fosso all'altezza di Pedemonte. Per fortuna il numero uno gialloblù ha riportato solo ferite lievi come le due persone che viaggiavano con lui. Campedelli è uscito con le proprie gambe dall'auto e ha chiamato i soccorsi che lo hanno portato all'opedale di Negrar per qualche ora sotto osservazione. Ancora ignote le cause dell'incidente.