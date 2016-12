Chievo-Verona 1-1: Castro risponde a Pisano

Verona non ha padroni. Il derby del Bentegodi tra Chievo ed Hellas , valido per l'anticipo serale della settima giornata di Serie A, è terminato 1-1. Le reti sono arrivate entrambe nella ripresa dopo un primo tempo avaro di emozioni. Al 70' vantaggio Hellas con un gol in netto fuorigioco di Pisano . Immediata la reazione del Chievo che trova il pareggio a sei minuti dal termine con un colpo di testa di Castro . Nel finale si esalta Rafael.

LA PARTITA

Sorrisi abbozzati e qualche rammarico. Chievo ed Hellas chiudono in parità il derby e la sensazione è che nessuna delle due squadra possa dirsi soddisfatta, ma nemmeno remuginare troppo su quel che non è stato. Se la squadra di Mandorlini può dispiacersi del fatto di aver subito l'ennesima rimonta, a giudicare dagli ultimi minuti e dalla rete irregolare può dire di aver portato a casa un punto importante. Di contro il Chievo non ha saputo trovare nel finale il guizzo giusto, ma visto lo svantaggio poteva anche andargli peggio in una partita dai due volti per entrambe le formazioni.

Sul primo tempo, di rara bruttezza e inutilità, è anche inutile soffermarsi. A parte un accenno di occasione per Helander e un tiro da distanza siderale di Rigoni deviato in angolo da Rafael, c'è poco da raccontare. A scompigliare le previsioni però c'è stato un secondo tempo scoppiettante e ricco di occasioni. A inaugurare le emozioni ci ha pensato Juanito Gomez all'11' che, ben imbeccato da Hallfredsson, solo davanti al portiere ha sbagliato il controllo. Da lì in poi scombussolato il torpore in campo, mentre sugli spogliatoi lo spettacolo non è mai mancato, è stato un susseguirsi di occasioni da rete. Paloschi da attaccante d'area di rigore sfiora il vantaggio per centimetri mentre Hetemaj è sfortunato nel colpire il palo con un cross insidioso.

Mentre tutti si aspettavano il vantaggio dei "mussi" arriva quello dell'Hellas, ma non in maniera regolare. Al 70' infatti la splendida punizione di Viviani è spizzata da Moras che mette Pisano solo davanti a Bizzarri sul secondo palo; il colpo di testa del difensore è vincente, ma la sua posizione è in fuorigioco di almeno due metri. L'arbitro convalida e la squadra di Mandorlini si conferma letale "da fermo" con il quinto gol consecutivo su situazioni di palla inattiva. La reazione del Chievo è veemente. Maran inserisce la terza punta oltre a Pepe e dopo un paio di occasioni potenziali, all'84' arriva il colpo di testa vincente di Castro bravo ad anticipare Souprayen sulla destra. Nel finale è solo Chievo, ma se lo stesso Castro è meno bravo sugli sviluppi di un corner, su Rigoni è Rafael a chiudere a doppio mandata la porta.