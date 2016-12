29 novembre 2015 Chievo-Udinese 2-3: Thereau firma il sorpasso Doppietta da ex del francese al Bentegodi. Clivensi sfortunati: palo e traversa

Torna alla vittoria dopo tre partite l'Udinese di Colantuono e lo fa con una sfida spettacolare in casa del Chievo Verona. Protagonista da ex Thereau nel 3-2 del Bentegodi prima con l'autorete procurata di Frey al 42' dopo il vantaggio di Paloschi (26') poi con la doppietta decisiva (46' e 80'). Per il Chievo un palo e una traversa, ma anche l'eurogol di Inglese (72') per il momentaneo pareggio. Per i friulani incrocio di Adnan al 93'.

LA PARTITAE' successo di tutto al Bentegodi, ma nel vero senso della parola. Cinque gol, un palo, una traversa e un incrocio dei pali tra un miracolo e l'altro dei due portieri. Chievo e Udinese hanno dato vita a una partita emozionante, giocata a viso aperto e vinta 3-2 dai friulani grazie alle giocate dei propri attaccanti. Thereau soprattutto, ma aiutato dall'ingresso di Di Natale nel momento chiave del match per tre punti fondamentali per morale e classifica. Resta con un pugno di mosche invece il Chievo nonostante le buone cose mostrate e l'eurogol di Inglese.



Ma andiamo con ordine. Dopo il primo quarto di gara i timori della vigilia di una partita bloccata e con poche azioni offensive si stavano concretizzando tra uno sbadiglio e l'altro. Squadre bloccate nei propri schemi difensivi e portieri inoperosi. Noia e sbadigli spazzati via quasi d'incanto a partire dal 24'. Il primo squillo è di Birsa su punizione che porta all'angolo dal quale Gamberini colpisce il palo interno. Sull'azione che ne nasce Karnezis devia sulla traversa la giocata di Birsa (dopo la magia di Meggiorini sulla fascia), ma nulla può sul tap-in vincente di Paloschi per il vantaggio. E' solo l'inizio. Sempre Paloschi sfiora il raddoppio al 41', ma sul ribaltamento di fronte orchestrato da Widmer sulla destra, Frey infila il proprio portiere nel tentativo disperato di evitare il tocco vincente di Thereau.



La ripresa, se possibile, è ancora più inverosimile, praticamente impossibile da raccontare azione per azione senza sprecare commenti. A Thereau, privato della gioia da Frey prima dell'intervallo, bastano diciotto secondi per mandare di traverso il the caldo ai difensori del Chievo trovando con un tocco di tacco beffardo il vantaggio che dura poco più di venti minuti fino all'eurogol di Inglese con un siluro di destro a giro sotto la traversa. Tutti contenti? Nemmeno per idea e l'ultimo quarto d'ora è questione per cuori saldi. A dieci dal termine Pepe sfiora il gol vincente con un piatto destro, ma è Thereau l'uomo del destino, da ex, vellutato con un tocco sotto nel scavalcare Bizzarri su assist di Di Natale. A Gobbi viene annullato l'ennesimo pari, Pellissier e Pepe non lo trovano per questione di centimetri mentre dall'altra parte solo Bizzarri nega il secondo gol stagionale a Di Natale e l'incrocio dei pali la prima storica firma di un iraqeno (Ali Adnan) in Serie A.

LE PAGELLEWidmer 7 - Sulla fascia destra macina chilometri. Spinta costante e buona presenza in fase difensiva. Propizia il gol del primo pareggio che ridà vigore ai bianconeri.



Meggiorini 6,5 - Solita buona partita di sostanza con qualche lampo di qualità cristallina. L'uncino col quale propizia il vantaggio di Paloschi è da applausi a scena aperta. Un po' troppo nervoso.



Inglese 7 - Il suo gol è un capolavoro di tecnica e potenza applicata al calcio. Per caratteristiche è un attaccante unico per Maran.



Di Natale 6,5 - Entra a un quarto d'ora dal termine e diventa determinante con lo scambio vincente per Thereau. Assist al bacio e gol sfiorato nel recupero.



Thereau 7,5 - Doppietta da ex nel "suo" stadio. Due sigilli di pregevole fattura in una partita giocata con altissima qualità