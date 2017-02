Chievo-Napoli 1-3: prodezza di Insigne, finale di sofferenza

LA PARTITASarri cambia il Napoli, ne cambia quattro. Esagerato? Vedremo. Il dopo-Madrid segnala tensioni (si sapeva) e l'impatto col Chievo di questo scorcio d'inverno dev'essere serio: la squadra di Maran sta viaggiando a ritmi inusuali, ovvero elevati. C'è Pavoletti, l'attesa di un bimestre si consuma qui. Ed è tanta l'attesa.

L'attesa è che azzurra, nel senso di calma e pazienza nella caccia al gol. Non è facile andare oltre la barriera dei veneti, ci provano subito Hamsik e Insigne, ma lo spunto finale cade sempre nelle reti difensive davanti a Sorrentino. Il Napoli gioca come sa, possesso palla costante, gioco corto e controllo del campo. Vedere in questo girotondo l'atteso Pavoletti è una rarità: normale -diciamo- che si senta un po' spaesato.

La complessa ricerca di uno spazio per calciare in porta rimane tale fino quasi alla mezz'ora, quando in perfetto stile-contropiede Inglese (siamo al 28') è solo davanti a Reina, il quale allunga tutto se stesso a destra per fermare quel pallone avvelenato. Spavento-Napoli che dura lo spazio di pochi secondi, visto che al 31' il solito Lorenzo Insigne trova, dal suo repertorio, il pezzo di genio e bravura preferito. Raccoglie la palla a sinistra, semi-curva per rientrare verso il centro e appena oltre il limite ecco il suo destro a giro che inchioda Sorrentino.

Vantaggio improvviso (in sostanza è il primo tiro in porta), ma che certifica la superiorità netta (e scontata) dei ragazzi di Sarri che al 38' trovano l'insperato raddoppio con Hamsik che insacca a porta vuota. Qui c'è Sorrentino che cerca il pallone, su di lui ci sono due compagni e Allan, i veneti protestano perché secondo loro è Allan che ostacola il portiere. Tant'è. Il gol è valido, il 2-0 chiude il primo tempo con l'infortunio di Allan che esce per fare posto a Zielinski.

Ripresa. Dentro Meggiorini a fare da sponda a Inglese, fuori Radovanovic. E momenti di sorpresa in zona-Reina: si fatica a inquadrare la nuova coppia-gol del Chievo con pruriti che fanno arrabbiare Sarri. Occorre sistemarsi, non sedersi sul comodo 2-0. E i suoi rispondono subito con un girotondo palla al piede che scombina le difese venete e Zielinski (13') dal limite trova il gol, con deviazione avversaria che comunque non gli "ruba" la rete. Tre a zero, si potrebbe chiudere qui.

E invece no. Perché sul 3-0, e con l'ingreso di Milik per Pavoletti, la squadra di Sarri si accomoda davvero a guardare gli eventi, quasi sia venuta a galla a questo punto la stanchezza -comprensibile- da stress madrilena. Fatto è che Koulibaly sbaglia e Meggiorini in solitudine infila la porta di Reina (siamo al 27') e sul 3-1 per cinque-sei minuti l'area di rigore azzurra è presa d'assalto con salvataggi assortiti.

E il finale di partita è un po' tutto così. Con occasioni per Giaccherini e Milik e brividi assortiti davanti a Reina. Tenendo fermo questo 3-1 che vale oro per il Napoli, dopo le "botte" (sopratutto a parole) subite a Madrid.