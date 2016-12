Chievo-Milan 0-0: rossoneri fermati da un palo e una traversa

LA PARTITAUn punto in due partite lontano da San Siro proprio quando tutti avevano cominciato a sognare il terzo posto. Il modo con cui il Milan di Mihajlovic (a Verona guidato da Sakic) è tornato con i piedi per terra ha fatto rumore, tra poca fortuna e atteggiamenti preoccupanti gli zero gol hanno fatto perdere la scia delle squadre davanti ai rossoneri che ora dovranno concentrarsi sul mantenimento della sesta piazza che significa qualificazione all'Europa League a prescindere dalla finale di Coppa Italia. Di contro al Chievo è bastata l'organizzazione per conquistare un buon punto salvezza, sprecone a inizio partita ma fortunato nella ripresa con la traversa e il palo di Abate e Bertolacci.



Che il pranzo veronese potesse risultare indigesto al Milan lo si era intuito dall'aperitivo. Il piano di rispolverare il 4-3-3 studiato da Mihajlovic in settimana per evitare di schierare degli attaccanti poco in forma come Menez, Balotelli e Luiz Adriano è saltato nel riscaldamento per l'infortunio di Kucka con repentino ritorno al 4-4-2 con il numero sette francese in campo dal primo minuto. Poi il ko di Donnarumma dopo un quarto d'ora a sancire il sorpasso di Abbiati nelle gerarchie in luogo del recuperato Diego Lopez. E la scelta, dati alla mano, si è rivelata vincente. Nella prima frazione un Milan scarico e attendista si è fatto travolgere dalle giocate in velocità del Chievo, stoppate con almeno due interventi decisivi da Abbiati. Il primo, a guantoni freddi, subito al 20' su Floro Flores; il secondo, ancora più difficile, di piede su Meggiorini lanciato a rete al 32'.



Portata a casa la pelle nel primo tempo i rossoneri tornano in campo con un piglio diverso capace di spostare la partita nella metà campo gialloblù limitando i rischi. Tradotto, compattezza e aggressività sia in mezzo al campo che sugli esterni. Come detto, però, la giornata non era propizia per il Diavolo e dopo un paio di giocate di Bonaventura, destro a giro alto, e Bacca, colpo di testa da pochi passi e illusione del gol, al 74' si consuma l'episodio chiave di tutta la partita. Nel giro di due secondi prima Abate colpisce la traversa con la deviazione decisiva di Bizzarri, poi sulla ribattuta Bertolacci manda il pallone a stamparsi sul palo. Poco dopo Bacca, a secco ormai da quattro turni, non riesce a girarsi in area, mentre nel finale Damato annulla per fuorigioco a Cacciatore.