Chievo, Meggiorini salva ragazza dall'aggressione del fidanzato

L'attaccante del Chievo Verona , Riccardo Meggiorini , ha salvato la scorsa notte una ragazza dalla violenza e dalla furia del fidanzato . Appena sentite le urla, provenienti dalla strada sotto casa sua, nel centro di Verona, il bomber clivense è sceso, ha immobilizzato il fidanzato della ragazza mentre sua moglie si è preoccupata di avvertire i carabinieri, che hanno fermato l'aggressore. Meggiorini ha scelto di non commentare in alcun modo la vicenda.

Insomma per lui che di mestiere fa l'attaccante ha dimostrato, in questa situazione, di sapersela cavare benissimo anche come difensore. Con una spallata ha messo a terra il fidanzato della ragazza, che le stava strappando i vestiti, poi dopo una breve colluttazione l'ha immobilizzato in attesa che i carabinieri giungessero sul posto e portassero via l'uomo.