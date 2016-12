Chievo-Inter 0-2: prima vittoria per Mancini

08:19 - Con un gol per tempo in casa del Chievo Verona, Roberto Mancini ha raccolto la prima vittoria da quando è tornato sulla panchina dell'Inter. Nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A, i nerazzurri si sono imposti 0-2 al Bentegodi grazie alle reti di Kovacic al 19' e Ranocchia al 55'. Nel 72' espulso Botta per i clivensi. Con questo successo l'Inter sale a quota 20 punti superando il Sassuolo e portandosi a -6 dal terzo posto.

LA PARTITA

Buona la quinta. Dopo quattro tentativi andati a vuoto per la nuova Inter di Mancini è arrivato il momento di festeggiare la vittoria andando a conquistare tre punti importantissimi sul campo di un Chievo Verona in buona forma. Il coraggio tattico impostato dal tecnico jesino soprattutto in fase difensiva ha dato i suoi frutti e con un gol per tempo è maturato lo 0-2 firmato da Kovacic e Ranocchia. Con questo successo i nerazzurri si tengono in scia al treno stracolmo per il terzo posto, mentre la battuta d'arresto frena un po' la risalita dei veronesi comunque pimpanti fino all'espulsione di Botta.

Nei primi venti minuti però l'Inter ha saputo mettere in campo la propria forza con aggressività e pressione, rendendosi pericolosa già con Kovacic dopo pochi secondi. I tiri da fuori di Icardi e Guarin non hanno trovato fortuna e dopo una bella parata di Handanovic su Paloschi al 9', è proprio il gioiellino croato a capitalizzare con il piatto destro un'azione piuttosto casuale ma caparbia di Icardi e Guarin. L'inserimento di Kovacic è perfetto per tempismo e qualità e il gol sulla palla vagante è conseguenza naturale della pressione. Prima dell'intervallo però c'è anche l'occasione per Handanovic di guadagnarsi la pagnotta sventando con un buon riflesso la bella rovesciata di Meggiorini dal limite dell'area.

La ripresa inizia in fotocopia al primo tempo con Nagatomo vicino al raddoppio con un bel diagonale, ma è dopo l'occasione fallita d'esterno da Paloschi che l'Inter chiude il match con capitan Ranocchia: il difensore, in questo caso travestito perfettamente da punta, anticipa la difesa clivense con un mancino che infila l'angolino lontano su cross di D'Ambrosio. Nonostante il doppio vantaggio però l'atteggiamento dell'Inter non cambia, una maniera coraggiosa di interpretare la gara con una difesa altissima e aggressiva che porta Ranocchia e Juan Jesus spesso al limite dell'area e gli attaccanti del Chievo spesso in fuorigioco. La mano di Mancini in questo caso si vede, pur rischiando qualcosa sono più le occasioni create e meno i pericoli concessi. La reazione del Chievo non c'è, sfinita nelle intenzioni dall'espulsione di Botta al 72' per una parola di troppo all'arbitro dopo una manata volante. Nel finale i nerazzurri abbassano il ritmo, non c'è bisogno di strafare. La rincorsa al terzo posto è partita dal Bentegodi.

LE PAGELLE

Ranocchia 7 - Oltre al gol, il Chievo è la sua vittima preferita, c'è da sottolineare la prova difensiva. Tiene alta e aggressiva la linea, concedendo qualcosa ma dando un segnale forte anche ai compagni.

Meggiorini 6 - Quando vede i nerazzurri disputa sempre buone prove. Sfiora il gol in rovesciata e a conti fatti è l'uomo più pericoloso dei suoi.

Kovacic 7 - Deve migliorare nella continuità delle giocate, ma sblocca il match con un ottimo inserimento. Per tutto il primo tempo poi si prende calci a destra e a manca facendo ammonire tre avversari.

Cesar 5 - L'intervento su Kovacic è da rosso diretto. L'arbitro lo grazia con un giallo, ma la sua prova è tutt'altro che sufficiente.

Kuzmanovic 6,5 - Al suo ritmo ha preso in mano il centrocampo nerazzurro. Le giocate non sono velocissime, ma almeno prova a dare una certa geometria al gioco senza perdere palloni.



IL TABELLINO

CHIEVO-INTER 0-2

Chievo (4-4-2): Bizzarri 5,5; Sardo 6, Cesar 5, Gamberini 5,5, Biraghi 6; Izco 5, Radovanovic 5,5, Hetemaj 5, Birsa 5,5 (19' st Botta 4); Paloschi 5,5 (18' st Maxi Lopez 5,5), Meggiorini 6 (40' st Pellissier sv). A disp.: Bardi, Seculin, Dainelli, Edimar, Cofie, Mangani, Lazarevic, Schelotto, Bellomo. All.: Maran 5,5

Inter (4-3-1-2): Handanovic 6; Nagatomo 6,5, Ranocchia 7, Juan Jesus 6, D'Ambrosio 6,5; Guarin 6, Medel 6, Kuzmanovic 6,5 (30' st M'Vila 6); Kovacic 7 (35' st Osvaldo sv); Icardi 6 (30' st Dodò 6), Palacio 6. A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Vidic, Campagnaro, Obi, Bonazzoli, Mbaye, Krhin. All.: Mancini 6,5.

Arbitro: Massa

Marcatori: 19' Kovacic, 10' st Ranocchia

Ammoniti: Izco, Cesar, Meggiorini (C); Handanovic (I)

Espulsi: 27' st Botta (C) per somma di ammonizioni