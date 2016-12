28 febbraio 2016 Chievo-Genoa 1-0: Castro inguaia Gasperini Dopo un brutto primo tempo, i clivensi dominano la ripresa e strappano i tre punti

Torna alla vittoria in campionato dopo due giornate il Chievo di Maran e lo fa battendo 1-0 il Genoa in uno scontro diretto fondamentale per la salvezza. Dopo un primo tempo avaro di occasioni da gol col solo diagonale di Birsa a impensierire Perin, nella ripresa la sfida cambia subito. Merito di Castro che al 51' infila Perin di testa dando coraggio ai clivensi. Rigoni, Mpoku e Birsa sfiorano il raddoppio, ma si scontrano sul portiere rossoblù.

LA PARTITAUna bella vittoria, che vale doppio e soprattutto ottenuta con merito. Il Chievo torna a vincere in campionato e lo fa in uno snodo cruciale nella corsa salvezza. Basta il colpo di testa vincente di Castro a inizio ripresa, prima ancora i clivensi legittimassero a suon di conclusioni a rete la vittoria. Per il Genoa un altro stop preoccupante, per il risultato e mole di gioco.



Del primo tempo, condizionato come tutto il match da un forte vento, poco da raccontare. Le occasioni da gol, potenziali ed effettive, girano al largo dal Bentegodi e se il cronometro segna trenta minuti all'affiorare della prima sortita decisa in attacco, firmata Birsa con un diagonale a lato, il quadro è presto disegnato. Lo scenario cambia radicalmente nella ripresa per merito di un Chievo tornato in campo con un piglio diverso, più aggressivo e concentrato. Radovanovic suona la carica al 49' con un destro centrale e due minuti dopo su assist di Cacciatore dalla destra è Castro a battere di testa Perin. Da lì in poi è solo Chievo per una buona mezz'ora con Burdisso eroico su Rigoni in spaccata e Perin decisivo su Mpoku e Birsa a limitare i danni. E il Genoa? Il Grifone mette fuori la testa del guscio solo nel finale, ma la prima parata di Bizzarri è registrata al minuto 80. Troppo poco per raddrizzare una partita giocata malissimo.



LE PAGELLEGobbi 7 - Sulla sinistra vive una giornata da seconda giovinezza. Vince tutti i contrasti, limita l'andatura di Cerci e si permette un paio di giocate di qualità in fase offensiva.



Perin 6,5 - Limita i danni anche se le sue parate, questa volta, non portano punti



Pellissier 6,5 - Si muove su tutto il fronte d'attacco tenendo in apprensione la retroguardia rossoblù. Non calcia mai in porta, ma la sua presenza si fa sentire



Matavz 4,5 - Ridefinisce il concetto di "paracarro". Sbaglia tutto quello che c'è da sbagliare e davanti diventa un punto di riferimento solo per la difesa del Chievo. Decisamente fuori forma e fuori contesto



Castro 7 - Il match winner si costruisce il gol della vittoria. Apre l'azione sulla trequarti rubando palla a Rigoni e la chiude tagliando sul secondo palo