6 dicembre 2015 Chievo, festa nel finale: Paloschi e Meggiorini castigano il Frosinone La squadra di Maran non gioca una bella gara, ma nel finale colpisce con i suoi due attaccanti

Il Chievo vince nel finale grazie al calcio di rigore di Paloschi e alla rete nel recupero di Meggiorini. Una vera beffa per il Frosinone, castigato dopo una gara giocata in maniera ordinata. Per i veneti è la quinta vittoria stagionale e salgono così a 19 punti in classifica. Da segnalare a inizio ripresa la traversa di Paganini. Bravo Bizzarri in un paio di occasioni su Soddimo. Nel recupero espulso Pepe.

LA PARTITAIl Frosinone sognava la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta contro il Verona e costata la panchina a Mandorlini. Invece, la squadra di Stellone perde al Matusa contro il Chievo (2-0) e rimane a 14 punti. Stellone conferma il 4-4-2 con Dionisi e Ciofani che, però, non si rendono mai pericolosi. La luce prova ad accenderla Soddimo, ma i suoi assist non vanno a buon fine e in più occasioni è bravo Bizzarri. Maran risponde con il tandem Paloschi-Inglese, ma l'attacco non funziona fino al cambio con Meggiorini. Inizia bene il Frosinone, anche se il centrocampo del Chievo regge l'urto. Bizzarri si fa trovare pronto già al 10' su una conclusione di Ciofani, ben imbeccato da Gori. I veneti non riescono a organizzarsi e soffrono sugli esterni. Soddimo dialoga con i suoi compagni di squadra e va al tiro al 29', ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Prima dell'intervallo ci prova Dionisi con un tiro al volo da dimenticare e ancora Soddimo (deviazione in angolo).



Ad avvio ripresa è ancora il Frosinone in avanti. Punizione di Pavlovic, devia la barriera, tira Soddimo e respinge Bizzarri. E al 9' ecco che la squadra di Stellone sfiora il vantaggio con Paganini, ma la beffa è dietro l'angolo e la sua palla sbatte sulla parte bassa della traversa. Si sveglia anche il Chievo che si rende pericoloso davanti a Leali. Poi, nel finale succede di tutto. Diakité stende Meggiorini in area ed è rigore. Dal dischetto realizza Paloschi. Siamo al minuto 89. Passano due minuti e Pepe è espulso, lasciando in 10 la formazione di Maran, ma nel recupero raddoppia Meggiorini ed è festa Chievo in casa del Frosinone.

LE PAGELLEPaganini 6.5 - Quasi un regalo al Frosinone, ma la sua conclusione centra la traversa

Soddimo 6.5 - E' sempre uno dei migliori della squadra di Stellone: le azioni più pericolose partono da lui

Dionisi 5 - Avrebbe potuto fare di più. Di lui si ricorda un tiro finito sopra la traversa

Inglese 5 - Questa volta fallisce. Zero tiri in porta e pochi palloni toccati. Sostituito nella ripresa per far posto a Meggiorini

Paloschi 6 - Meglio di Inglese, ma si vede che anche lui non è in giornata. Si rifà col rigore nel finale

Meggiorini 6.5 - Entra e fa sfracelli. Si procura il rigore e realizza, nel recupero, il gol del 2-0