15 maggio 2016 20:25 Chievo e Bologna non si fanno male, 0-0 con poche emozioni Finisce in parità lʼultima al Bentegodi, Giaccherini e Brighi sfiorano il gol per gli emiliani

Chievo e Bologna pareggiano 0-0 nell'ultima giornata di Serie A. Partita da fine stagione per due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. Maran deve rinunciare a parecchi uomini e la manovra ne risente. Meglio la squadra di Donadoni, Giaccherini nel primo tempo tira a giro e sfiora il sette, nella ripresa è Brighi in girata ad impensierire Seculin. Il Chievo chiude decimo a quota 50, il Bologna si ferma a 42.

IL TABELLINOCHIEVO - BOLOGNA 0-0

Chievo: Seculin 6,5, Sardo 5,5 (38' Costa 6), Gamberini 6,5, Spolli 6,5, Cacciatore 6, Pinzi 6, Hetemaj 6,5, Rigoni 5,5, Mpoku 6, Floro Flores 5 (20' st Inglese 5,5), Pellissier 5 (16' st Meggiorini 6). A disp.: Bizzarri, Bressan, Ninkovic. All.: Maran 6

Bologna: Mirante 6, Kraft 6,5, Rossettini 6,5, Ferrari 6, Masina 5,5 (4' st Zuniga 6), Crisetig 6, Brighi 6,5, Brienza 6, Mounier 5,5 (26' st Pulgar 6,5), Giaccherini 6,5 (38' st Tabacchi 6), Floccari 5,5. A disp.: Stojanovic, Sarr, Mbaye, Calabrese, Cestaro, Taider, Constant, Acquafresca. All.: Donadoni 6

Arbitro: Ros

Ammoniti: Sardo, Mpoku (C), Giaccherini (B)

Espulsi: nessuno

LA PARTITASi gioca, inevitabilmente, a ritmi da amichevole: il primo tiro è una conclusione a giro di Giaccherini al 14’, e la palla esce di poco. La risposta del Chievo arriva al 22’, quando Pellissier sfiora di testa un cross di Cacciatore senza inquadrare la porta. Poi, solo Bologna: al 25’ diagonale fiacco di Floccari bloccato da Seculin. Tre minuti dopo, Brienza ci prova da fuori area: tiro di poco sul fondo. Al 38’ Maran, con la rosa ridotta all’osso, perde anche Sardo per un problema muscolare: entra al suo posto il giovane Filippo Costa, prodotto del vivaio. Un minuto più tardi, occasione per i felsinei: Krafth centra dal fondo, Seculin si tuffa e anticipa Floccari; il centravanti prova a ribadire in rete ma è murato dalla difesa clivense.



La ripresa non è meglio della prima frazione. Un infortunio anche nel Bologna, con Masina che lascia il posto a Zuniga al 49’. Il diluvio che si scatena sul Bentegodi non favorisce lo spettacolo: la gara si ravviva, si fa per dire, solo nell’ultimo quarto d’ora. Al 75’ Seculin blocca una conclusione centrale di Zuniga da fuori area. Un minuto dopo il colombiano serve Brighi, il cui tiro al volo nel cuore dell’area sfiora la traversa. All’81’ si rivede il Chievo: traversone di Meggiorini e colpo di testa di Mpoku che Mirante para senza scomporsi. Ultima chance all’88’ per Floccari, ma il suo tiro dal limite è bloccato in due tempi da Seculin.