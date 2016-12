Chievo: Corini esonerato

15:55 - Il tecnico del Chievo Verona Corini è stato esonerato dopo il 3-0 subito ieri sera dalla Roma (è la quinta sconfitta in sette partite). E' arrivato il comunicato ufficiale del club con i ringraziamenti di rito.Il sostituto è Maran: "Per me si tratta di un'emozione grandissima. È una gioia doppia perché al Chievo ho vissuto quasi tutta la mia carriera da giocatore. Adesso che ritorno da allenatore, spero di rivivere le emozioni provate in quegli anni".

"Perché ho scelto di accettare la proposta del Chievo? Perché parlando con il presidente Luca Campedelli e il direttore sportivo Luca Nember ho trovato, sin da dall’inizio, una grande sintonia e una compattezza in ciò che si vuole raggiungere. Quando ci sono questi presupposti si può lavorare bene", ha commentato il neotecnico.IL COMUNICATO DEL CHIEVO VERONA

"L’A.C. ChievoVerona comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra il tecnico Eugenio Corini. La società rivolge al mister i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la professionalità e la dedizione sempre profusi e i migliori auguri per il prosieguo della carriera".