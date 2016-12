Chieti: giocatori svogliati? Allenamenti all'alba!

Il numero uno dei neroverdi, che già questa mattina si sono ritrovati all'Angelini per iniziare la seduta mattutina agli ordini del tecnico Donato Ronci, ha spiegato infatti che "non si tratta di una punizione nei confronti dei giocatori, ma di un modo per far capire loro il significato delle parole lavoro e fatica in considerazione del fatto che essere giocatori di calcio è sinonimo di privilegio".



Tutti in piedi, quindi, quando ancora fa buio e freddo per, diciamo così, ritrovare se stessi e, magari, dare una sterzata alla stagione. Il Chieti, inserito nel Girone F di Serie D, occupa infatti attualmente l'undicesima posizione in classifica proprio alle spalle dell'Isernia. Domenica prossima sarà il Giulianova a chiarire se le levatacce saranno servite. Perché, questo si sa, il mattino ha l'oro in bocca...