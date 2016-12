Chiellini su Twitter: "Difenderò la Juventus come fa Batman"

E' passato oltre un mese e mezzo dall'infortunio di Giorgio Chiellini contro il Frosinone, il difensore bianconero è ormai pronto a tornare in campo, Allegri spera di convocarlo per l'Empoli. Prima ancora dei medici è lo stesso Chiellini a farlo intendere con il suo ultimo tweet dove annuncia: "Difenderò la Juventus come fa Batman con Gotham City", prendendo le parti dell'uomo-pipistrello nel film contro Superman.