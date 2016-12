Chiellini su Balotelli: "Possibile che interessi quante volte va in bagno?"

11:14 - "Tra me e Balotelli non c'era nulla da ricucire dopo i Mondiali". Acqua passata, per Giorgio Chiellini, l'esperienza fallimentare di Brasile 2014. "Ora vogliamo ripartire e prenderci una rivincita", ha detto il difensore juventino alla vigilia della sfida con la Croazia, dove Balotelli tornerà a vestire la maglia azzurra. "Non c'è stato nemmeno bisogno di uno sguardo con Mario. Come dire che tutto ormai è alle spalle.

"Non c'è stato bisogno di confronti, il Ct fa le sue scelte - ha continuato il difensore della Juventus - altro non c'è da aggiungere, quando uno arriva qui deve solo pensare a mettersi al servizio del gruppo. Capisco che ai media possa interessare quante volte Balotelli va in bagno o chiama la fidanzata o la mamma, ma qui conta solo il gruppo e fare bene, a partire dalla gara con la Croazia, per avvicinarci alla qualificazione europea".

"Non c'è stato bisogno neppure di uno sguardo con Mario, Conte non ci ha chiesto nulla né detto nulla al riguardo. In Nazionale - ha concluso Chiellini - sono tutti importanti e nessuno indispensabile più di altri, che si chiamino Chiellini, Balotelli o Soriano".

Restando all'attaccante all'attaccante ex Milan, ha poi aggiunto: "Come lo sto vedendo? Si sta allenando bene". Cosa confermata anche dal responsabile medico azzurro, professor Enrico Castellacci: "Come ho trovato Mario fisicamente e psicologicamente? E' tornato con tanta voglia, credo sia felice di questa nuova convocazione dopo l'infelice esperienza al Mondiale. L'ho visto sufficientemente carico per affrontare questa avventura che sarà importante per l'Italia e anche per lui.