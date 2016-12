Chiellini: "Morata deve restare per vincere, all'Europeo voglio la Francia"

Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi di Allegri ("Morata ha bisogno di restare ancora qualche anno per crescere") ora anche Giorgio Chiellini, a Firenze insieme a Buffon per un evento promozionale della Puma, lancia chiari messaggi all'attaccante spagnolo, che deve decidere del proprio futuro: "Spero che Morata resti alla Juve, con tutti gli altri campioni, per vincere qui".

L'obiettivo dichiarato della Juve per la prossima stagione è la conquista della Champions League, competizione in cui Morata si trova molto a suo agio (9 partite e 5 gol in due stagioni in bianconero) e che ha già vinto, sebbene non da protagonista, con la maglia del Real Madrid. L'attaccante classe '92 della Juventus sarà invece sicuramente protagonista al prossimo Europeo in Francia, ma Chiellini snobba la nazionale iberica: "La favorita per la vittoria finale è la Francia, spero proprio di incontrarli, però il più tardi possibile".

"Siamo consapevoli di poter fare qualcosa di importante - ha continuato il difensore parlando di Nazionale - i nostri punti di forza sono l'organizzazione e il collettivo. Si parla molto delle assenze, ma chi giocherà ha tanta qualità. Sicuramente siamo bravi a saperci difendere. Conte? Si è calato bene nel ruolo e si è preparato al meglio per la manifestazione. Per il resto il mister è questo, non cambiano certo il suo temperamento e le sue caratteristiche"

Un ruolo molto importante all'interno dello spogliatoio azzurro lo rivestirà anche capitan Buffon, che parla di leadership e motivazioni: "Difficilmente preparo dei discorsi prima delle gare, spesso dico cose che vengono al momento, frutto delle emozioni - ha spiegato il numero uno azzurro - iniziamo a fari spenti, abbiamo assenze importanti ma lo spirito non ci manca. Sono sette partite che possono stravolgere tutto, possiamo trovare nuovi equilibri. Serve essere modesti, ma non smettere di sognare e pensare che possiamo fare un buon Europeo".