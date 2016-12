Chesea-Utd, Conte: "Grande accoglienza per Mou, ma poi sarà un nemico"

Domenica a Stamford Bridge torna lo Special One e Conte onora l'ex tecnico dei Blues: "Ho grande rispetto per Mourinho: ha vinto molto nella sua carriera e merita il massimo rispetto". In campo però non ci saranno sconti per il portoghese: "Non appena larbitro fischierà il calcio dinzio Mourinho diventerà un nemico come tutti i giocatori del Manchester United".



"Sarà una partita molto dura tra due buone squadre - ha spiegato Conte, parlando poi della gara -. Lo United potrà lottare per il titolo fino alla fine. Dobbiamo fare attenzione al Manchester United: ci sono un sacco di grandi giocatori, Ibrahimovic su tutti". Ma oltre a Ibra, in campo con la maglia dei Red Devils ci sarà anche Pogba: "Era il suo sogno tornare al Manchester United. Gli auguro il meglio, ma solo dopo la partita...".



Infine sulla sua avventura al Chelsea: "Sono contento perché sto vedendo il giusto ritmo dei miei giocatori. È importante continuare in questo modo. Domenica scorsa abbiamo battuto una buona squadra, ma questa domenica ci sarà da affrontare una grande squadra".