Cheltenham Town, la punizione più brutta al mondo

Chissà se l'hanno studiata in allenamento o lo hanno deciso al momento, sta di fatto che ne è scaturita la più brutta punizione della storia del calcio. Protagonisti i calciatori del Cheltenham Town, che sabato hanno giocato sul campo del Tranmere Rovers, match valevole per la Vanaram National League. Quattro giocatori, uno dopo l'altro, fintano di calciare, il quinto colpisce la palla e la spedisce verso la bandierina del corner. Tra le risa dei 5418 spettatori presenti. Per la cronaca il Cheltenham è comunque riuscito a spuntarla per 1-0, confermandosi in vetta alla classifica.