Chelsea, ultimatum a Mou: se perde coi Reds sarà esonerato

CRISI SENZA FINEIl successo ottenuto per 2-0 contro l'Aston Villa sembrava aver risolto almeno parte dei problemi in casa Blues: spogliatoio in subbuglio, rapporti tesi con i media, classifica deludente. E invece la crisi è riesplosa con veemenza nel derby del Boleyn Ground, quando anche l'ex Lazio Zarate ha punito Hazard e compagni. Una sconfitta arrivata nonostante il momentaneo pari di Cahill in dieci uomini, causa espulsione di Matic. Lo stesso Matic che aveva assicurato che Mou non gli ha mai creato problemi durante tutta la sua esperienza a Londra: contro il West Ham è successo esattamente il contrario. E nemmeno in Champions il momento è dei più rosei: lo 0-0 ottenuto a Kiev ha complicato anche il cammino europeo in un girone tutt'altro che irresistibile. All'orizzonte c'è l'esame Klopp, che a sua volta non sta brillando da quando è sbarcato sulla panchina dei Reds (tre pareggi in tre gare, di cui uno in Europa League). Se dall'anticipo di fuoco dell'undicesima giornata Jurgen dovesse uscire con le ossa rotte, avrebbe tempo e modo per rifarsi. In caso contrario, potrebbe essere il principale artefice di un esonero che in Inghilterra hanno di fatto già annunciato. Con l'ombra di Hiddink che incombe...