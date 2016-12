Chelsea show a tavola 

10:05 - Il Chelsea è una squadra noiosa? Non si direbbe. Prima Mourinho e poi Drogba e compagni hanno risposto per le rime ai tifosi dell'Arsenal che sabato, durante il match del Fly Emirates Stadium, avevano accusato i Blues di essere noiosi. In conferenza lo Special One ha ricordato: "Noioso è non vincere nulla per 10 anni", mentre l'attaccante ivoriano ha postato su Instagram un video con tanto di descrizione: "Boring boring Chelsea". Nel filmato ecco i giocatori che a tavola si divertono a suon di colpi di testa andando perfino a canestro per poi esultare come un gol nella finale di Champions League. In casa Blues non sembra mancare l'armonia.

IL VIDEO DI DROGBA

Boring boring chelseaaa!!!!!

