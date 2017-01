Chelsea, scontro tra Conte e Diego Costa

Al Chelsea è scoppiato il caso Diego Costa. Il Mail ha anticipato che l'attaccante spagnolo non è partito per la sfida contro il Leicester dopo una pesante litigata con Antonio Conte. Il tecnico dei Blues ha puntato il dito contro il bomber per via della forma fisica ritenuta non ottimale anche dallo staff medico. Intanto gli agenti di Diego Costa sono in Cina: ci potrebbe essere la clamorosa cessione.