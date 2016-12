Chelsea, quanti esuberi: 33 giocatori in prestito

Hanno dovuto fare gli straordini José Mourinho e i suoi collaboratori del Chelsa in questa finestra di mercato. Il club inglese, infatti, ha piazzato la bellezza di 33 giocatori in prestito in giro per l'Europa. Cinque sono finiti anche in Italia: Cuadrado è passato alla Juventus, Salah è stato girato alla Roma, Chalobah al Napoli, Perica all'Udinese e Wallace al Carpi. Riparte dallo Stoke, invece, l'ex milanista van Ginkel.

Inghilterra, Italia, Francia, Germania, Olanda, Portogallo, Serbia e Turchia. Paese che vai, giocatore del Chelsea che trovi. I Blues, infatti, hanno piazzato la bellezza di 33 giocatori in prestito in giro per l'Europa. Un esercito di precari del pallone, senza fissa dimora, alla ricerca di un posto al sole dopo essere stati bocciati (o solo rimandati) da Mourinho e dal suo staff. Ce n'è per tutti i gusti, sia come ruolo che nazionalità. Oltre ai cinque sbarcati in Italia, i pià famosi sono Pasalic (Monaco), van Ginkel (Stoke), Moses (West Ham) e Piazon (Reading).



Conti alla mano, infatti, lo Special One si ritrova con un serbatoio tecnico infinito, visto che è come se avesse altre tre squadre. Un grande lavoro straordinario per gli osservatori dei campioni d'Inghilterra. Ora chissà se Mou, sempre abbonato alle polemiche, avrà il coraggio di lamentarsi per una rosa esigua a disposizione...