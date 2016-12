Chelsea, Pato fuori forma: in campo tra 6 settimane?

Nemmeno il tempo di prendere confidenza con i nuovi compagni che Alexandre Pato è già finito nella lista degli indisponibili del Chelsea . Questa volta, però, i suoi muscoli di cristallo non c'entrano nulla. L'attaccante brasiliano, fermo dal 28 novembre scorso, è sbarcato a Londra in condizioni fisiche precarie. Secondo il Telegraph ci vorranno sei settimane perché l'ex Milan possa scendere in campo. E in Inghilterra già ironizzano...

Se lo ricordano bene i tifosi del Milan e non solo per i gol. Alexandre Pato nei suoi 5 anni al Milan ha passato davvero tanto (troppo) tempo nell'infermeria rossonera, collezionando una quindicina di infortuni, la maggior parte di natura muscolare. In particolare l'ultimo anno e mezzo è stato un autentico calvario, con sole 15 presenze e il ritorno a gennaio 2013 in Brasile.



Riassaporata l'aria dell'Europa (sarà quella a fargli male), Pato è di nuovo fermo ai box. Nessun problema muscolare, ma a causa di una forma non ottimale, visto che ha giocato l'ultimo match il 28 novembre. Secondo i media britannici, il Papero avrebbe bisogno di una preparazione pre-stagionale per arrivare al top, cioè 6 settimane. Davvero troppe per un ragazzo che ha solo quattro mesi per guadagnarsi la riconferma. E mentre i tabloid ironizzano, dall'entourage del calciatore tramela un certo ottimismo perché i tempi siano più veloci.



Se lo augura anche Guus Hiddink, che ha preferito inserire nelle rose di Champions League il brasiliano a scapito dell'altro grande malato del Chelsea, Radamel Falcaco.