Chelsea, nuovo Stamford Bridge: avrà 60mila posti

Dopo aver trasformato il Chelsea in una delle squadre più importanti d'Europa, il prossimo passo di Roman Abramovich è quello di costruire un tempio del calcio nel quartiere londinese trasformando l'attuale Stamford Bridge. La società ha infatti sottoscritto un piano di ammodernamento dell'impianto per portare a 60mila i posti a sedere in un contesto ultramoderno. La speranza del Chelsea è quello di averlo completato entro il 2020 con una spesa di circa 600 milioni di sterline.