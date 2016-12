Chelsea, Mourinho verso il rinnovo: sarà l'allenatore più pagato del mondo

17:28 - Josè Mourinho non a caso è soprannominato Special One. Da sempre unico, non solo per i risultati ottenuti con le sue squadre, ma anche per il modo di vivere e comunicare nel mondo del calcio. Il Chelsea lo tiene stretto, offrendogli un quadriennale che lo legherà ai Blues fino al 2019. Il rinnovo, sarà accompagnato da un lauto aumento nell'ingaggio già super, 14 milioni di euro. Sarà il tecnico più pagato del Pianeta.

Niente di ufficiale, ma la firma del portoghese sul prolungamento sembra solo una formalità. Roman Abramovic non vuole aspettare, dopo aver festeggiato la vittoria in Premier League- la quinta nella storia del Chelsea, la quarta nella sua carriera da presidente- il miliardario russo ha deciso di puntare ancora su Josè per tornare ad alzare la coppa dalle grandi orecchie il prima possibile. Il rinnovo ci sarà, perché Mou non sembra intenzionato a lasciare Londra, dove gode di un amore smodato da parte dei tifosi di Stanford Bridge.

Convincerlo è stato semplice quindi, anche perchè l'ec condottiero nerazzurro potrà dire di essere ancora una volta il numero uno: nessuno tra i suoi colleghi seduti sulle panchine di tutto il mondo sarà mai come lui, nemmeno per quanto riguarda lo stipendio.