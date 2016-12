Chelsea, Mourinho sotto pressione: mezza squadra contro di lui

Non bastava una classifica di Premier a dir poco deficitaria (8 punti dopo 8 giornate): in casa Chelsea è scoppiato anche il caso Mourinho. La bomba l'ha sganciata il London Evening Standard: mezzo spogliatoio dei Blues avrebbe cominciato a remare contro lo Special One. I nomi? Matic, Oscar, Azpilicueta e Obi Mikel sulla prima linea dei "contras", spinti dalle continue esclusioni e dalle recenti furiose esternazioni ad personam del portoghese.



La stessa posizione del capitano John Terry non sarebbe del tutto definita. Il centrale inglese, finito in panchina nelle ultime apparizioni, sarebbe ancora in buoni rapporti con Mou, ma la situazione è ancora in divenire. La parabola dell'alchimia squadra-tecnico si è decisamente indirizzata verso il basso dopo il caso Carneiro: molti elementi della rosa londinese apprezzavano la competenza e la professionalità della dottoressa e dunque non hanno affatto gradito la scelta di allontanarla da parte di Mou. Che di sicuro può comunque contare su un folto schieramento di "fedelissimi", tra cui spiccano Fabregas, Diego Costa, Hazard e Willian.



Il tutto alla vigilia della delicatissima sfida casalinga contro l'Aston Villa. Occasione per lo stesso Mou di intervenire sulla questione: "Non vedo un solo giocatore che non sia felice di essere qui, assieme agli altri". Punto. Discorso chiuso. Per lo Special One almeno.