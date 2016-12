Chelsea, Mourinho: "Sappiamo chi siamo: i campioni d'Inghilterra"

Dopo l'avvio disastroso in Premier, il Chelsea si tuffa in Champions League . Primo ostacolo il Maccabi Tel Aviv . Josè Mourinho suona la carica. "Solo tre mesi fa eravamo la migliore squadra, il miglior allenatore e i migliori giocatori del paese - ha detto lo Special One - Non siamo felici, non possiamo essere sorridenti e scherzare, ma sappiamo chi siamo: i campioni d'Inghilterra". Sulla formazione: "Farò un paio di cambi".

Tre sconfitte nelle prime cinque giornate (tante quante in tutta la scorsa Premier), il City in fuga già lontano 11 punti e un ambiente in ebollizione per il disastroso via di stagione. Josè Mourinho cerca il riscatto nel debutto di Champions League contro il Maccabi Tel Aviv. "Se farò un paio di cambi è perché voglio dare una chance ad altri giocatori - ha spiegato - So già cosa direte: se lascio fuori Azpilicueta c'è un problema con Azpilicueta, se non gioca John Terry è la stessa cosa con John Terry o se lascio fuori Cesc Fabregas è la stessa cosa con Cesc Fabregas. Ho una squadra, credo nella squadra, il mercato è chiuso quindi non possiamo cambiare i giocatori. Mi piace la mia squadra, non alleno 10 giocatori, non devo far giocare sempre gli stessi e posso fare dei cambi".



"E' un nuovo torneo, siamo tutti a zero punti e partire bene in casa è importante. Qualche anno fa abbiamo perso il primo match in casa, l'anno scorso abbiamo pareggiato, quindi se vinciamo saremo in una posizione migliore".