Chelsea, Mourinho: "Non abbastanza bravi per la Champions, a Ibra non rispondo"

16:18 - L'uscita dalla Champions League ha scosso, ma non troppo, José Mourinho che nella prima conferenza disponibile in patria non ha voluto tornare sull'argomento: "Ho riflettuto coi giocatori sui motivi dell'eliminazione col Psg. Non siamo stati bravi abbastanza, se volete parlare di Champions fatelo con Pellegrini o Wenger. A Ibrahimovic non rispondo". Il futuro però è ancora al Chelsea: Abramovich ha intenzione di offrirgli il rinnovo.

Nella conferenza stampa che precede il match contro il Southampton, il tecnico portoghese si è presentato battagliero: "Siamo fuori dalla Champions, non ne parlo più. Non siamo stati abbastanza bravi a ottenere il risultato che volevamo, ma guardiamo avanti. Siamo ottimisti, dobbiamo pensare positivo e di battere il Southampton. Non possiamo promettere di vincere la Premier League, ma siamo molto fiduciosi che ciò possa accadere". Poi la difesa a spada tratta ai suoi giocatori: "Non sono come voi giornalisti che seguite il vento, io credo nei miei ragazzi quando si vince e quando si perde. Vinciamo e perdiamo insieme".

L'eliminazione precoce dalla Champions però non ha fatto perdere l'appeal di Mourinho alla proprietà che è pronta a rinnovargli il contratto. Secondo il Daily Star Abramovich vuole confermare il tecnico proponendogli un prolungamento dell'accordo dopo il successo in Capital One Cup e l'ottima Premier League in corso.