Chelsea, Mourinho: "Mi vergogno, è una disgrazia"

21:49 - "Vergogna, disgrazia". Queste le parole pronunciate da Mourinho per descrivere il clamoroso flop in FA Cup del Chelsea, eliminato dal Bradford. "Ripeto la parola che ho usato ieri nel caso avessimo perso: è una disgrazia sportiva. Io mi vergogno e i miei giocatori dovrebbero sentirsi allo stesso modo. Questa è la bellezza del calcio, la bellezza dell'FA Cup" , ha aggiunto il portoghese, che poi si è complimentato personalmente con gli avversari.

"Il Bradford ha fatto qualcosa di eccezionale per se stesso e per i suoi tifosi - ha aggiunto Mourinho -Parlare di frustrazione non è esatto: il termine più giusto è imbarazzo. Non mi sento in colpa perchè per quanto mi riguarda ho fatto tutto quello che dovevo fare preparando i giocatori nel modo giusto. Tra il primo e il secondo tempo ho detto loro esattamente quello che sarebbe potuto succedere".

Jose Mourinho has just been in an ecstatic away dressing room to congratulate every City player and staff member. A real touch of class.

— Bradford City AFC (@officialbantams) 24 Gennaio 2015