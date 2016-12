Chelsea, Mourinho: "Le nazionali ci danneggiano"

10:30 - José Mourinho è di umore nero alla vigilia della sfida di Champions con il Maribor. Diego Costa non sarà della partita perché ha riportato un infortunio muscolare durante la settimana con la nazionale spagnola: "I club non sono protetti. Alcune federazioni si mettono in contatto con noi per conoscere la condizione dei giocatori, ad altri invece non interessa. Purtroppo le cose non cambieranno mai. L'unico che mi chiama è Roy Hodgson".

"Il ct dell'Inghilterra è l'unico che mi contatta personalmente e col quale c'è un rapporto corretto - spiega Mou -. Quando ero al Real il ct della Croazia mi chiamava tre volte a settimana per sapere di Modric. Ma questo accade raramente. E io non posso alzare il telefono e chiamare le federazioni, non rientra fra i miei compiti. Comunque il nostro atteggiamento non cambierà: siamo felici quando i nostri giocatori possono andare in Nazionale". Il riferimento polemico, già accennato nei giorni scorsi, ha un destinatario: Del Bosque. Diego Costa era partito "sano" ma dopo le due gare con la Spagna risulta indisponibile e in dubbio anche per la gara di domenica con il Manchester Utd ("Non so quando torna" ha sentenziato lo Special One). Assenti, per un infortunio maturato nelle ultime due settimane, anche Ramires e Schurrle: "Adesso non penso allo United, ma al Maribor - spiega Mou -. Quindi non faccio turnover".