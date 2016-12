Chelsea, Mourinho: "Io l'uomo giusto per uscire dalla crisi"

"Penso di aver fatto molte buone cose per questo club. La proprietà mi ha dimostrato fiducia già due volte, quando mi ha richiamato e quando, la scorsa estate, mi ha rinnovato il contratto per altri quattro anni". È "ottimista" nonostante tutto, José Mourinho . La sua panchina è a rischio: il Chelsea deve almeno pareggiare a Stamford Bridge con il Porto per passare.

"I risultati sono importanti, e in questo momento sono molto negativi - ha spiegato lo Special One -, ma la proprietà sa che sono la persona giusta per risolvere questa situazione. I cattivi risultati possono essere letti in maniera diversa, non sono responsabilità di una sola persona".