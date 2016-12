Chelsea, Mourinho: "Il Psg non è solo Ibra"

10:22 - "Comunque andrà, una grande squadra dovrà abbandonare la competizione. Il risultato dell'andata lascia aperto il discorso qualificazione, per questo proveremo a vincere". Così Josè Mourinho alla vigilia del ritorno di Champions tra Chelsea e Psg. "Noi più esperti di loro? L'esperienza ci aiuta solo a dormire meglio stanotte, nulla più. Ibra? E' molto difficile giocare contro di lui, ma io e i miei giocatori siamo concentrati non su un singolo".

"La vittoria nella Capital One Cup non ha influito sulla preparazione del match - ha proseguito lo Special One - Siamo tranquilli, entrambe le squadre hanno grandi qualità e molto giocatori abituati a giocare gare di questo livello. Il Psg è la squadra più aggressiva contro cui abbiamo giocato durante la stagione. Quando arrivi a questa fase della competizione serve anche di un po' di fortuna per andare avanti. Il sostegno dei nostri tifosi contro il Liverpool in semifinale di Coppa di Lega è stato fantastico e vogliamo che domani sia la stessa cosa. L'unico che non sarà disponibile è Obi Mikel".