Chelsea, Mourinho: "Il mio momento peggiore, esperienza fantastica"

Male, molto male in Premier League. Non bene in Champions. Un periodaccio insomma per il Chelsea e per Josè Mourinho. Ma lo Special One stupisce anche in momenti così perchè al suo mea culpa - cosa non scontata - si affianca subito l'immancabile rilancio. E così, ecco che al termine dell'ennesima deludente settimana di questo pessimo avvio di stagione (sconfitto anche in Portogallo dal suo ex Porto), il tecnico portoghese ammette che questo è in effetti il periodo più duro della sua vita professionale ma immediatamente aggiunge che, comunque sia, sarà un periodo utilissimo per il proseguio della sua carriera.



Sabato i Blues attendono a Stamford Bridge il Southampton per recuperare terreno: dopo sette giornate sono relegati al 14esimo posto in campionato con solo due vittorie all'attivo: "Lo definisco il peggior periodo della mia carriera, con i peggiori risultati, ma è anche un'esperienza fantastica" ha dunque dichiarato Mourinho. "Non è qualcosa che voglio ripetere, anzi voglio che finisca domani. Ma è una buona esperienza per la mia carriera. Arriva tardi, troppo tardi dopo 15 anni di carriera, sarebbe dovuta arrivare dopo tre o quattro anni. Ma è qualcosa che mi aiuterà a migliorare".