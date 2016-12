Chelsea, Mourinho: "Il mio lavoro tradito"

A fine partita l'abbraccio di circostanza con Ranieri, ma i complimenti sono sinceri: "Abbiamo fatto fatica e abbiamo concesso due gol che per me sono inaccettabili, perché io so che una delle mie migliori qualità è quella di leggere le partite per i miei giocatori. Sono inaccettabili sia il gol di Vardy che si infila tra i due centrali che il gol di Mahrez, non raddoppiato sul piede forte dal centrocampista. Sono difficili da accettare perché sento che il mio lavoro è stato tradito. L'anno scorso ho fatto un lavoro fenomenale, perché sono riuscito a portare alcuni di questi giocatori ad un livello che non è il loro".



Pesante l'attacco ad Hazard, uscito alla mezz'ora del primo tempo per un infortunio: "Hazard? Non ho idea di cosa si sia fatto, in 10 secondi ha cambiato idea 3 volte. E' uscito per scelta sua, ha fatto tutto da solo". Poi una battuta sul suo futuro, sempre più in bilico: "Spero che Abramovich e la dirigenza vogliano che io rimanga. Le grandi sfide non mi spaventano: siamo vicini alla zona retrocessione ma non dovremo lottare per salvarci. L'aspetto positivo? L'ultima mezz'ora mi fa ben sperare dal punto di vista dello spirito".