Chelsea, Mourinho è sereno ma rischia l'esonero

I venti di bufera non scompongono uno come José Mourinho che, dopo il ko contro lo Stoke in coppa di Lega, ha detto: "Dormo sereno ogni notte, la mia situazione generale è fantastica ". La realtà è che il Chelsea ne valuta l' esonero , in Inghilterra si parla di un ritorno di Ancelotti e l'entourage del portoghese avrebbe già sondato Psg e Inter. L'ostacolo? Abramovich dovrebbe pagare una penale di quasi 50 milioni di euro...

"Non ho bisogno di rassicurazioni dalla società, in settimana vedo che i giocatori sono con me, i giornali non dicono la verità", Mourinho si è affidato alla solita tattica dell'attacco contro tutti ma i media inglesi sono convinti che siano dichiarazioni di facciata. "Per me sarebbe facile dire che la squadra rema contro, così saprei come mai non vinciamo. Ma abbiamo giocato bene, il messaggio per chi scrive male di noi è 'siete stupidi".

Intanto il Sun parla di un sondaggio dei Blues per Ancelotti, in cerca di un club e ancora affascinato dalla Premier League. Dalla sua ha un'ottima conoscenza dell'ambiente e un buon rapporto con molti dei giocatori che ha allenato dal 2011 al 2013, anche se la dirigenza inglese sogna ancora Guardiola. Il vero problema, casomai, sarebbe sciogliere in anticipo il contratto dello Special One (legato al Chelsea ancora per 3 anni), dato che costerebbe ad Abramovich qualcosa come 50 milioni di penale.

Ma il segno che il dado sia tratto è confermato dai contatti che l'entourage di Mourinho avrebbe avuto con Paris Saint Germain (dove però sarebbe ostacolato da Cristiano Ronaldo, sempre che i parigini riescano a strapparlo al Real Madrid) e Inter (che difficilmente scioglierebbe tanto presto il legame con Mancini, in piena sintonia con Thohir).