Chelsea, Mourinho dà i numeri: "Dico solo 30, 33, 43 e 69"

10:34 - E' un José Mourinho furioso quello che si presenta davanti ai microfoni dopo il pareggio casalingo per 1-1 con il Burnley. "Ci sono quattro momenti del match che spiegano la storia - ha detto all'intervistatore - Minuti 30, 33, 43 e 69. Non chiedermi altro. Non posso aggiungere altro, perché quando l'ho fatto sono stato punito. Per spiegare dovrei usare parole che non posso proferire. Sono sorpreso che oggi non abbiamo perso"

A fine match lo Special One si rifiuta categoricamente di precisare il suo pensiero e di spiegare meglio e se ne va infastidito quando il cronista lo incalza.



Ma quale significato hanno i quattro numeri dati da Mourinho? Sono relativi a due mancate espulsioni e a due rigori non concessi. Si comincia col fallo di Barnes su Ivanovic al 30'. Poi, al 33' Kightly, tocca di mano in area e non viene punito col penalty, così come Shackell (43') quando interviene su Diego Costa. Infine, al 69', Barnes è di nuovo graziato su Matic che, beffardamente, è lui ad essere punito e cacciata negli spogliatoi. In 10 contro 11 il Chelsea subisce il pareggio e perde una chance di tenere a debita distanza il Manchester City.